Джун Рі, який навчив Брюса Лі ударам ногами, хоче, щоб його всі любили

В Україну сьогодні з дводенним візитом прибув тренер Брюса Лі та Мохамеда АЛІ, всесвітньо відомий майстер бойового мистецтва таеквондо Джун РІ (Jhoon Rhee).

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН завідувач студії “Джун Рі Таеквондо” в Києві Олександр КОРОБОВ, майстер здійснює світове турне країнами Європи та Азії з метою атестації студій бойового мистецтва “Джун Рі Таеквондо” на чорний пояс.

Україна стала першою країною в його турне.

В рамках візитів Д.РІ також проводитиме філософські семінари та лекції, під час яких поділиться власним баченням мети людського життя та шляхів його покращення.

На переконання самого майстра таеквондо, людина повинна змінити своє мислення та хід думок, щоб відчути себе щасливою. “Навіщо ми живемо? Щоб бути щасливими. Потрібно сказати собі: коли я правдивий, моє серце прекрасне. Коли моє серце прекрасне, мене всі люблять. А коли всі мене люблять, я щасливий”, - сказав Д.РІ. При цьому він додав, що неправду кажуть лише злочинці.

Майстер також повідомив, що навчив відомого боксера М.АЛІ швидкому удару, завдяки чому той став непереможним, а Б.Лі – ударам ногами, завдяки чому той пізніше став знаменитим. Д.РІ зазначив, що справжній чемпіон має бути впевненим у собі, мати великі знання, сильний характер і бути вихованою інтелігентною людиною.

Окремо Д.РІ зупинився на вихованні дітей, зазначивши, що це найголовніша місія кожної дорослої людини. Він розповів про дитячий урок таеквондо, що пропагують його студії в багатьох країнах світу. При цьому майстер наголосив на важливій ролі прикладу батьків у розвитку дітей, підкресливши, що саме батьки повинні щодня і в усьому подавати дітям позитивний приклад.

Незважаючи на багатогодинний нічний переліт зі США в Україну та пристойний вік, Д.РІ під час прес-конференції продемонстрував свою фізичну підготовку – сів на шпагат, розбив одним ударом руки три дерев’яні дощечки та зіграв на губній гармошці.

Довідка УНІАН. Д.РІ народився 7 січня 1932 р. у Кореї. Таеквондо почав займатися в 13 років таємно від батьків. Ветеран Корейської війни 1950-53 років у чині лейтенанта. У 1956 р. проходив військове стажування у США і з того часу мешкає у Вашингтоні. Громадянин США.

У 1962 році заснував Інститут “Джун Рі Таеквондо” і мережу студій, підпорядкованих даній установі. Першим запатентував захисне спорядження для східних єдиноборств і налагодив їх виробництво. У 1966 році відкрив Клуб “Джун Рі Таеквондо” у Конгресі США, в якому досі працює майстром-інструктором. Є винахідником «балету бойових мистецтв» (музичних форм). Працював радником з фізичної культури та спорту при адміністрації Президента США Рональда Рейгана і радником з питань освіти при Президенті Джорджеві БУШІ, має нагороду. Одружений, має чотирьох дітей.

Крім іншого, Д.РІ активно займається громадською діяльністю. Виступає в усьому світі з лекціями і семінарами «Народжений, щоб бути щасливим». У них він ділиться своїм баченням мети людського життя. На честь 200-річчя США проголошений Людиною Століття в бойових мистецтвах. Працював тренером Б.Лі та М.АЛІ.