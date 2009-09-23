Володимиру Кличку вручили пояс журналу The Ring

Чемпіону світу по боксу Володимиру КЛИЧКУ вручили пояс авторитетного журналу The Ring, який він завоював у поєдинку проти представника Узбекистану Руслана ЧАГАЄВА в червні цього року.

Пояс The Ring - один із найстаріших у світі. Він був заснований у 1922 році, і першим його одержав чемпіон світу у надважкій вазі Джек Демпсі. У різний час їм володіли Джо Луїс, Мохаммед АЛІ, Рій ДЖОНСА, Ленокс ЛЬЮЇС і старший брат Володимира Віталій КЛИЧКО.

Як повідомляє сайт братів КЛИЧКІВ, вручення поясу відбулося в Лос-Анджелесі, де чемпіон світу за версією WBC Віталій КЛИЧКО і претендент на цей титул Кріс АРРЕОЛА провели останню перед майбутнім поєдинком прес-конференцію.

*** Трансляція поєдинку В.КЛИЧКА і К.АРРЕОЛИ в Україні відбудеться в неділю, 27 вересня, о 5.45 ранку на телеканалі «Інтер».