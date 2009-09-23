Закінчився матч Металіст - Шахтар

Закінчився пропущений матч 5-го туру між харківським Металістом і донецьким Шахтарем

Металіст - Шахтар 1:1 (Олійник 17 - Кравченко 9).

Шахтар, раніше номінально рівний з лідером чемпіонату - Динамо - за втраченими очками, втратив принципові два бали: у Динамо 19, у Шахтаря - 17 очок після сімох ігор. Металістові нічия не дозволила вийти на третє місце, але з 13 очками він вийшов на 5-е і готовий виборювати місце в трійці у "14-очкових" Дніпра і Таврії.