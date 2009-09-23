У Київ приїжджає тренер Брюса Лі та Мохамеда Алі

Завтра, 24 вересня, в Україну приїжджає всесвітньо відомий учитель, майстер бойового мистецтва таеквондо Джун РІ (Jhoon Rhee).

Про це УНІАН повідомив завідувач студії в Києві “Джун Рі Таеквондо” Олександр КОРОБОВ.

Він повідомив, що Д.РІ здійснює зараз світове турне країнами Європи та Азії. Мета поїздок – атестація студій бойового мистецтва “Джун Рі Таеквондо” на чорний пояс. Майстер також проводитиме філософські семінари.

Першою країною його турне стала Україна.

Д.РІ перебуватиме в Україні два дні – 24-25 вересня.

Завтра о 15.30 Д.РІ дасть прес-конференцію в УНІАН.

Довідка УНІАН. Джун РІ народився 7 січня 1932 р. у Кореї. Таеквондо почав займатися в 13 років таємно від батьків. Ветеран Корейської війни 1950-53 років у чині лейтенанта. У 1956 р. проходив військове стажування у США і з того часу мешкає у Вашингтоні. Громадянин США.

У 1962 році заснував Інститут “Джун Рі Таеквондо” і мережу студій, підпорядкованих даній установі. Першим запатентував захисне спорядження для східних єдиноборств і відкрив їх виробництво. У 1966 році відкрив Клуб “Джун Рі Таеквондо” у Конгресі США, в якому досі працює Майстром-інструктором. Є винахідником «балету бойових мистецтв» (музичних форм). Працював радником з фізичної культури та спорту при адміністрації Рональда Рейгана і радником з питань освіти при Президенті Джорджеві БУШІ, має нагороду. Одружений, має чотирьох дітей.

Крім іншого, Джун РІ активно займається громадською діяльністю. Виступає в усьому світі з лекціями і семінарами «Народжений, щоб бути щасливим». У них він ділиться своїм баченням мети людського життя. На честь 200-річчя США проголошений Людиною Століття в бойових мистецтвах. Працював тренером Брюса Лі та Мохамеда Алі.