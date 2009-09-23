UEFA вимагає додаткових гарантій від Донецька

Європейська футбольна федерація (UEFA) очікує від властей Донецька додаткових гарантій побудови нового летовища в місті до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор у справах Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, який з 19 по 23 вересня перебував з візитом в Україні.

М.КАЛЛЕН під час перебування у Донецьку позитивно оцінив презентацію проекту будівництва нового летовища, відзначаючи, що проект необхідно успішно та своєчасно реалізувати.

«Думаю, що отримаємо потрібні гарантії в найближчі три тижні. Це мають бути аргументи, що проект дійсно буде завершений до 2012 року. Тоді все буде гаразд», - цитує його слова Pl2012.

Представник UEFA позитивно оцінив розподілення проекту на два етапи, перший із яких треба завершити до початку Євро-2012, а другий вже після завершення чемпіонату

Вартість проекту нового летовища 1,3 млрд. гривень, з яких 1,1 млрд. грн. планується виділити з державного бюджету, 200 млн. грн. з бюджету області та 60 млн. грн. з міського бюджету Донецька.

Пропускна спроможність нового терміналу має становити 3 тисячі пасажирів на годину.

Щороку летовище, будівництво якого планується розпочати 1 жовтня цього року, зможе обслуговувати 6 млн. людей.

Як повідомляв УНІАН, місцева влада Донецька під час презентації проекту летовища запевняла, що він буде споруджений у передбачені раніше строки.