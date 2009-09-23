Результати жеребкування 1/4 Кубка України з футболу

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

Волинь - Металург З

Шахтар - Динамо

Дніпро - Металург Д

Таврія - Оболонь

Матчі цього раунду будуть зіграні 28 жовтня 2009 року.

Цікава ситуація трапилася під час процедури жеребкування, пише Football.ua. Представник Динамо Олександр Чубаров, витягнувши номер 4, сказав, що у будь-якому випадку представник Шахтаря Анатолій Попов витягне номер 3. "Це магія чисел", - повідомив Чубаров.