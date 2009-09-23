Результати жеребкування 1/4 Кубка України з футболу
14:05, 23 вересня 2009Спорт
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Шахтар потрапив на Динамо
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.
Волинь - Металург З
Шахтар - Динамо
Дніпро - Металург Д
Таврія - Оболонь
Матчі цього раунду будуть зіграні 28 жовтня 2009 року.
Цікава ситуація трапилася під час процедури жеребкування, пише Football.ua. Представник Динамо Олександр Чубаров, витягнувши номер 4, сказав, що у будь-якому випадку представник Шахтаря Анатолій Попов витягне номер 3. "Це магія чисел", - повідомив Чубаров.
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