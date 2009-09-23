Каспаров веде 2:0 за підсумками першого дня суперматчу

Перші дві партії, які зіграли у вівторок екс-чемпіони світу з шахів Анатолій Карпов і Гарі Каспаров, закінчилися перемогою Каспарова. У Карпова обидва рази закінчився час, відведений на гру.

Гросмейстери змагалися зі швидких шахів з контролем часу 25 хвилин + 5 секунд, повідомляє РІА “Новости”.

На прес-конференцію за підсумками першого дня прийшов тільки Гарі Каспаров. Він виглядав енергійним і задоволеним.

"У мене сьогодні були дуже дивні відчуття, хоча напруга була не такою, як буває, коли граєш у класичні шахи. Я почав гру досить спокійно, що, здається, дещо здивувало мого суперника, оскільки він, мабуть, очікував мене побачити схвильованим", - сказав Каспаров.

Гросмейстер відзначив, що хоча тепер має перевагу над Карповим, останній "продовжує залишатися дуже сильним гравцем, і я не беруся передбачити підсумки матчу".

Наступний поєдинок між екс-чемпіонами відбудеться в середу ввечері.

Дивитися матчі можна в режимі он-лайн на офіційному сайті уряду Валенсії www.gva.es. На столі, за яким грають шахісти, з двох боків встановлені міні-камери, направлені на обох гравців. Ще одна камера встановлена в першому ряду зали для глядачів, прямо навпроти столу.