Трагічно загинули два футболісти ”Ювентуса”

Футбольний матч Серії В між "Ювентусом" і "Чезеною" відкладений через загибель двох молодих гравців "Юве" Рікардо Мелі і Алессіо Ферамоскі, які потонули в ставку поряд з тренувальною базою "старої синьйори".

Двоє 17-річних футболістів потонули в ставку, в який полізли, щоб дістати м`ячі, що перелетіли через огорожу бази "Ювентуса". Матч з "Чезеною" з цієї нагоди було скасовано.

"Матч буде проведений, а тому ми просимо публіку зберегти квитки на цю гру, яка відбудеться пізніше. Страшна звістка обрушилася на наш клуб, а тому спортивний директор "Юве" Алессіо Секко, керівництво і футболісти ухвалили рішення не виходити сьогодні на поле", - заявив представник "старої синьйори".

У ці вихідні перед всіма іграми в італійських серіях A і B відбудеться хвилина мовчання у пам’ять про молодих футболістів.

Що стосується запланованої гри з "Чезеною", то вона імовірніше відбудеться вже наступного року.

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