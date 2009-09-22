Експертів УЄФА у Києві приємно здивували

Експерти УЄФА задоволені станом реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що цими днями в Україні працює група експертів Європейського футбольного союзу з питань стадіонів на чолі з Марком ТІММЕРОМ.

Напередодні вони детально вивчили хід реконструкції НСК «Олімпійський» та перевірили, за словами міністра, «кожну ділянку всіх напрямків будівництва і реконструкції стадіону».

Сьогодні експертам УЄФА була представлена презентація затвердженого проекту будівництва спорткомплексу до Євро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що експерти УЄФА, прослухавши презентацію та вчора детально ознайомившись з роботами, визнали, що це найкраща і найбільш структурована презентація з усіх, які вони бачили раніше.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, українська сторона дала відповіді на всі питання щодо «Олімпійського», які виникали у експертів УЄФА.

Він додав, що представники Європейського футбольного союзу «були приємно здивовані обсягами проведених робіт і результатами, які продемонстровані на будівництві стадіону».

Ю.ПАВЛЕНКО переконаний, що у квітні 2011 року на НСК «Олімпійський» всі будівельні роботи будуть завершені і у червні-липні того ж року спорткомплекс буде введено в експлуатацію.