Віталій Кличко: професійний бокс схожий на шахи

Віталій Кличко закінчив активну фазу підготовчого періоду до захисту чемпіонського титулу за версією WBC, повідомляє сайт братів Кличків. Підготовка до поєдинку проти Кріса Арреоли зайняла шість тижнів. За цей час Кличко провів більше 120 раундів спаринг-боїв, в яких йому допомагали 6 спаринг-партнерів. Цього разу, і це відмінна риса цих зборів, кількість спаринг-раундів було збільшено.

«Рішення не викликане якимись ключовими причинами, - каже Віталій Кличко, - я чудово почуваюся і спеціально вирішив збільшити навантаження. Кожний із спаринг-партнерів має окремі риси, які присутні у мого майбутнього суперника: один боксує на дальній дистанції, інший входить в ближній бій, третій працював на швидкості, примушуючи активніше працювати, пересуваючись в рингу. Сьогодні вже можна говорити, що закінчилася активна фаза зборів. Усі поставлені завдання виконані. Я в чудовій формі, готові всі тактичні розробки на бій. Залишилося тільки їх реалізувати».

«Я вже неодноразово казав, що професійний бокс схожий на шахи: важливо наперед прорахувати можливі ходи суперника, - зазначає Віталій, - я знаю, що в підготовці Арреола вивчав мої попередні поєдинки, мою техніку і тактику, знаю які спаринг-партнери з ним працювали. Я припускаю, які заготовки він робить на цей поєдинок. Але на кожну його атаку у нас обов`язково знайдеться контратака. Цей поєдинок буде захоплюючим!»

Бій відбудеться 26 вересня на найбільшій у Лос-Анжелесі арені "Staples Center".