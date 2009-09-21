Сьогодні рано ділити чверть- і півфінали Євро-2012

Перший віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сподівається, що 10 грудня УЄФА винесе позитивне рішення щодо чотирьох українських міст, які прийматимуть ігри чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку під час презентації проекту будівництва нового аеровокзального комплексу в місті.

За словами І.ВАСЮНИКА, «10 грудня 2009 року УЄФА на основі об`єктивного і неупередженого аналізу ухвалить рішення про те, що 4 українських міста разом із 4 польськими містами прийматимуть Євро-2012». Після цього будуть вирішені питання про проведення в Донецьку чвертьфінальних і півфінальних ігор.

«Лише після того, як ми пройдемо цей етап, ми, держава Україна разом з Федерацією футболу і керівництвом Донецька, можемо повернутися до теми - чи можливо в Донецьку провести чвертьфінальні, а також півфінальні матчі», - пояснив І.ВАСЮНИК.

Він зазначив, що головним питанням залишиться – «своєчасна і повною мірою реалізація підготовки готельного господарства Донецька та інших міст області до прийому гостей УЄФА».