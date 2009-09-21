Каспаров і Карпов знову зійдуться у двобої

Шаховий матч між Анатолієм Карповим і Гарі Каспаровим стартує сьогодні в іспанській Валенсії. Два екс-чемпіони світу зіграють в цілому 12 партій. Для обох шахістів – це історична зустріч. 25 років тому вони вперше провели поєдинок за шахову корону. І Карпов, і Каспаров неодноразово виступали з не дуже приємними заявами на адресу один одного. Проте позаминулого року, коли Гарі Каспарова затримав “Омон” після участі в «Марші незгодних», його колишній супротивник демонстративно прийшов у міліцію вимагати його звільнення. Невдовзі було оголошено про проведення матчу між двома шахістами.

Эхо Москвы