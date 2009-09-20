Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст не зміг виграти у Динамо

Завершився останній матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу. Металіст - Динамо 1 : 2 (Девіч 84 - Гіоане 15, Гусєв 67) Результати решти ігор: Металург Д - Таврія 0 : 0 Арсенал - Шахтар 2 : 4 (Воробей 9, Євсєєв 66 – Фернандіньйо 38, Гладкий 40, Кравченко 72, 86) Ворскла - Кривбас 0 : 0 Дніпро - Карпати 3 : 0 (Назаренко 30, 83 пен., Селезньов 34) Іллічівець - Чорноморець 2 : 0 (Тищенко 29, Якименко 71 авт) Зоря - Металург З 3 : 1 (Джихані 6, 17, Мелікян 76 - Рудика 52) Оболонь - Закарпаття 0 : 1 (Давидов 5)

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