Ющенко вручив нагороди дефлімпійцям і відзначив успіх збірної з футболу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вручив державні нагороди членам Національної дефлімпійської збірної команди.

Як повідомляє прес-служба Президента, від імені Української держави та шанувальників спорту глава держави привітав спортсменів з їх успішним виступом у Тайпеї (Тайвань).

«Така активна, така переможна ваша позиція приносить не тільки медалі для країни... Я думаю, це, перш за все, гарний приклад самодостатності для мільйонів людей. Це є гарний приклад того, як в житті не опускати руки, як ще раз сказати - твоя доля у твоїх руках... І це та унікальна місія, яку ви творите», - підкреслив Президент.

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, «20 разів на аренах Тайпея лунав гімн України, 67 разів майорів наш Державний Прапор. У черговий раз українська національна збірна стала однією з найкращих команд світу». Президент наголосив, що йдеться про великий успіх кожного спортсмена, усієї нашої збірної і, безумовно, всієї української нації.

Особливу подяку глава держави висловив плавцям, які завоювали 23 медалі (5 золотих, 7 срібних та 11 бронзових), та легкоатлетам, які принесли збірній України 14 нагород (3 золотих, 6 срібних та 5 бронзових).

В.ЮЩЕНКО також високо оцінив той факт, що українські спортсмени здобули нагороди навіть у тих видах спорту, з яких вперше брали участь на Дефлімпійських іграх, зокрема з тхеквондо та дзюдо.

«Звичайно, не можу оминути нашу команду з футболу, яка має просто феноменальний результат - виграла усі матчі Дефлімпіади і примножила золотий запас національної збірної України», - також сказав він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО відзначив позитивні зрушення у ставленні до людей з обмеженими фізичними можливостями, що відбулися в нашому суспільстві протягом останніх кількох років. Він наголосив, що завжди приділяв увагу розвиткові вітчизняного спорту інвалідів, впровадженню безбар’єрної комунікації для усіх осіб з обмеженими фізичними можливостями. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО нагадав про укази, підписані ним з метою зміни державної політики по відношенню до цієї категорії громадян. «Я щасливий тим, що нам вдалося багато чого – починаючи від соціального статусу, окремої квоти до вузів і закінчуючи всілякою підтримкою в тому числі таких проектів, які представляєте ви», - сказав він.

Як повідомлялося, ХХІ літні Дефлімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання людей з вадами слуху - відбулися у Тайвані 5-15 вересня 2009 року за участю понад 4 тис. спортсменів із 81 країни світу.

За підсумками Ігор українські дефлімпійці завоювали друге місце в загальному командному заліку та привезли на Батьківщину 67 медалей: 20 золотих, 22 срібних, 25 бронзових.

На XX літних Дефлімпійських іграх у 2005 році в Австралії українські спортсмени вибороли 51 нагороду, встановили 4 світові рекорди і посіли перше місце серед 85 країн-учасниць, випередивши команди з Росії, США та Китаю.