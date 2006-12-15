У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. На стадії 1/8 фіналу лондонський "Челсі" зіграє з португальським "Порту" – матч між нинішньою і колишньою командами тренера Жозе Моурінью. Лондонський "Арсенал" гратиме з голландським ПСВ.

Чинний володар трофея іспанська "Барселона" зіграє з попереднім чемпіоном Європи серед клубів англійським "Ліверпулем". Суперник київського "Динамо" у груповому етапі - іспанський "Реал" зіграє з німецькою "Баварією", а італійський "Інтер" з "Валенсією".

Італійський "Мілан" змагатиметься з шотландським "Селтіком", французький "Лілль" – з англійським "Манчестер Юнайтед", а італійська "Рома" – з французьким "Ліоном".

Повні результати жеребкування Ліги чемпіонів "Порту" (Португалія) – "Челсі" (Англія)

"Селтік" (Шотландія) – "Мілан" (Італія)

ПСВ (Нідерланди) – "Арсенал" (Англія)

"Лілль" (Франція) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Рома" (Італія) – "Ліон" (Франція)

"Барселона" (Іспанія) – "Ліверпуль" (Англія)

"Реал" (Мадрид) – "Баварія" (Німеччина)

"Інтер" (Італія) – "Валенсія" (Іспанія)

Перші матчі відбудуться 20/21 лютого, матчі у відповідь – 6/7 березня. Фінал Ліги чемпіонів нинішнього сезону пройде 23 травня 2007 року в Афінах.

Лента.ру