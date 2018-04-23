Дідьє Дрогба впевнений, що його партнер Андрій Шевченко ще засяє

Голеадор лондонського „Челсі” Дідьє Дрогба наполягає, що Андрій Шевченко посоромить тих, хто сумнівається в ньому, і пристосується до англійського футболу.

Українського форварда перед матчем з „Ньюкаслом”, який у середу закінчився перемогою „Челсі” з рахунком 1 – 0, посадили на лаву запасних. До того він забив лише три голи у Прем’єр-лізі після свого рекордного літнього трансферу з „Мілану” вартістю 30 мільйонів фунтів.

Шевченко був відсунутий на задній план, тоді як форвард з Кот-д’Івуар Дідьє Дрогба, що перебуває у добрій формі, зірвав усі аплодисменти, забивши за команду 15 голів у цьому сезоні (9 з них – у Прем’єр-лізі).

Дрогба також почав гру проти „Ньюкасла” на лаві запасних, але лише тому, що тренер Жозе Моурінью намагався убезпечити форварда від травм, які його переслідують.

Проте упертий опір „Ньюкасла” та травмована гомілка Рікардо Карвалью змусили Моурінью випустити на поле Дрогба на початку другого тайму – і він блискуче забив на 74-й хвилині переможний гол, який скоротив відставання „Челсі” від „Манчестер Юнайтед” до п’яти очок.

Погана форма Шевченка спровокувала розмови про його скоре повернення до Італії, але капітан збірної України відхилив таку можливість.

Натомість Дрогба не має ніяких побоювань щодо свого партнера по нападу і вважає, що Андрій опинився перед тими самими проблемами, яких зазнав він сам напочатку після свого переїзду із Франції до Англії.

На думку Дрогба, „це нормально, що пристосування займає деякий час. Коли я прибув із Франції з її чудовою погодою, мені теж знадобився час, щоб пристосуватися до Англії. Це нормально для футболіста: коли ви провели все життя в іншій країні, ви повинні змінитися. Це справді є викликом. Коли ви прибуваєте, ви не розумієте, що вам кажуть люди, оскільки не знаєте цієї мови.

Це дуже важко. Футбол є універсальним. Легко можна зрозуміти те, що відбувається на тренуванні, порозумітися з вашим тренером, товаришами по команді. Але коли ви виходите з вашею сім’єю пообідати, пройтися по магазинах, прогулятися містом, це не завжди легко. Я усвідомив, що найкращий шлях для мене, щоб заграти в Англії, полягав у тому, аби пристосуватися. Через два роки я розумію це.

Гадаю, що Шевченко проходить зараз через ті самі речі, які проходив і я. Я не боюся за нього, я впевнений в ньому”.

В інтерв’ю „Нью-Йорк Таймс” Дрогба додав: „Я знаю, англійці хочуть, щоб ви швидко забивали, всюди бігали по полю. Але це дуже не легко, коли ви не звикли до англійського стилю футболу. Шевченко приїхав з Мілана, ле грають у зовсім інший футбол. Це – інша футбольна культура”.

Тим часом, сам Шевченко стверджує, що він „не стурбований” тим, що тренер „Челсі” Жозе Моурінью не класифікує його як „недоторканного”. „Це не тривожить мене взагалі”, сказав колишній форвард „Мілану”.

„Велика команда не може гарантувати кожному гравцеві місце у стартовому складі. Якщо ви неспроможні виконувати настанови тренера, то абсолютно правильно, що на вашому місці гратиме хтось інший. Даю 100%, що зрештою ми побачимо, чи це правильне місце для мене, чи ні.

Не можна сказати, що я більше не забиваю. Я не забиваю так багато та регулярно, як раніше. Але справді – я все ще забиваю мало. Ми, гравці, не є машинами, бувають часи, коли наші колеса крутяться не в тому напрямі: ви повинні вірити в нас”.

Шевченко також спростував чутки про те, що він залишає „Челсі” і попросив дати йому час, щоб довести його справжню вартість.

„Коли хтось вирішує піти певним шляхом, потрібно йти по ньому до самого кінця. Лише в кінці ви зможете побачити, добре ідуть справи, чи погано. Не маю ніякого уявлення, звідки походять ці чутки. Знаю лише, що бувають тяжкі моменти і легкі моменти, але коли ви зробили вибір, ви маєте йти до кінця. Той, хто зробив точний вибір і покинув великий клуб, де він був щасливий протягом семи років, щоб приєднатися до іншого великого клубу, не може кинути все подібним чином”.

Адріан Кертіс, Sportinglife.com Переклав з англійської Микола Писарчук

Примітка перекладача. Дивно, але британський спортивний оглядач чомусь обійшов мовчанкою той факт, що у грі проти „Ньюкасла” Дідьє Дрогба забив переможний м’яч з чудової передачі саме Андрія Шевченка.