На відкритті "Донбас Арени" пошкоджено 30% футбольного газону

Під час церемонії відкриття нового донецького стадіону “Донбас Арена” було пошкоджено до 30% трав’яного газону футбольного поля.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі “Донбас Арени”, про це повідомив технічний директор стадіону Вадим ГУНЬКО під час зустрічі з журналістами в Донецьку.

Демонструючи присутнім газон він зауважив, що зараз пошкоджень на ньому немає, а є лише ділянки, які дещо відрізняються за кольором. За його словами, це пов`язано з «передернуванням» газону площею до 3 тис. кв. м. Працівники арени поклали газон того ж виробника, який був постелений раніше, влітку.

В.ГУНЬКО запевнив, що це найкраще футбольне покриття, яке зараз можна придбати на ринку, тож до 27 вересня, коли тут відбудеться перший футбольний матч, газон буде в цілковитій готовності.

“Загальна ж площа натурального газону – майже 8 тис. кв. м. Можете порахувати самі, що ми перестилали трохи менше 30%”, - сказав технічний директор. Він розповів, що пошкоджений газон перенесли у завчасно підготовлений «дернівник», розташований у північній частині парку.

Крім того, В.ГУНЬКО зазначив, що для організаторів Гранд-шоу не було несподіванкою, що під час церемонії відкриття газон буде пошкоджено. “Ми знали, які процеси відбуватимуться на полі, й абсолютно точно передбачали наслідки. Тому був завчасно підготовлений майданчик для відновлення й у виробника замовлено нове покриття”, - додав він.

Технічний директор арени зауважив, що в принципі, найголовніший іспит стадіон пройшов 29 серпня, під час відкриття. Так само головне випробування пройшли всі технічні служби і колектив “Донбас Арени“.