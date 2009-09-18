Хто транслюватиме матчі Євро-2012 в Україні

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про підписання ексклюзивної угоди з Національною телекомпанією України (НТКУ) щодо трансляцій матчів Євро-2012 в Україні.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, згідно з угодою, НТКУ забезпечить широке висвітлення турніру шляхом прямих трансляцій та оглядів усіх 31 матчу на загальнодоступних телеканалах, у мережі Інтернет та через мобільний зв’язок. Також НТКУ запропонує масштабний промоушн чемпіонату Європи перед стартом фінальної частини завдяки показу відповідних тележурналів та інших тематичних програм.

Коментуючи угоду, генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР відзначив: «УЄФА радий вітати НТКУ серед членів ексклюзивної групи офіційних трансляторів Євро-2012. Це провідний телевізійний мовник в Україні, й УЄФА з нетерпінням очікує створення разом з НТКУ унікальних глядацьких вражень для української аудиторії. Наявність телевізійних платформ в обох приймаючих країнах на такій ранній стадії буде надзвичайно корисною для популяризації турніру».

Нагадаємо, що 3 квітня 2009 року УЄФА повідомляв про підписання угоди з Telewizja Polska SA (TVP) щодо прав на трансляцію ігор Євро-2012 в Польщі.