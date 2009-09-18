Луческу: матч вийшов вдалим

Одразу ж після першої гри групового раунду Ліги Європи, у якому «Шахтар на виїзді впевнено переграв бельгійський «Брюгге», головний тренер донецької команди Мірча Луческу дав свою оцінку матчу і відповів на запитання журналістів.

— Сьогоднішній матч, як і минулий, вийшов вдалим. Звичайно, важко проводити перше змагання в груповому раунді. Тим не менш, команда дуже гарно грала, діяла дисципліновано, гарно реагувала на контратаки. Ми перевершували «Брюгге» і фізично, і в технічному плані

На стадіоні була гарна публіка, чудова атмосфера. Крім того, сьогодні був перший досвід матчу з шістьма арбітрами, але ми повинні були одержати право на пенальті в одному з моментів.

— Колись Ви сказали, що «Шахтар» — це команда для Ліги чемпіонів… — Так, на жаль, цього разу ми не змогли пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. Зараз ми граємо в Лізі Європи, сподіваюся, ми пройдемо в наступний етап і наступного року гратиму в цьому турнірі.

Прес-служба ФК «Шахтар»