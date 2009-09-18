Результати матчів Ліги Європи (групи G-L)

00:02, 18 вересня 2009
Спорт
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Шахтар лідирує у своїй групі

Закінчилися матчі першого туру групового раунду Ліги Європи в групах G - L

Група G

Вільярреал – Левськи 1:0

Лаціо – Ред Булл (Зальцбург) 1:2

Група H

Стяуа – Шериф 0:0

Фенербахче – Твенте 1:2

Група I

Бенфіка – БАТЕ 2:0

Евертон – АЕК (Афіни) 4:0

Група J

Брюгге – Шахтар (Донецьк) 1:4

Партизан – Тулуза 2:3

Група K

Клуж – Копенгаген 2:0

Спарта (Прага) – ПСВ Ейндховен 2:2

Група L

Атлетік (Більбао) – Аустрія (Відень) 3:0

Насьонал - Вердер 2:3

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