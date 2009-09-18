Результати матчів Ліги Європи (групи G-L)

Шахтар лідирує у своїй групі

Закінчилися матчі першого туру групового раунду Ліги Європи в групах G - L Група G Вільярреал – Левськи 1:0 Лаціо – Ред Булл (Зальцбург) 1:2 Група H Стяуа – Шериф 0:0 Фенербахче – Твенте 1:2 Група I Бенфіка – БАТЕ 2:0 Евертон – АЕК (Афіни) 4:0 Група J Брюгге – Шахтар (Донецьк) 1:4 Партизан – Тулуза 2:3 Група K Клуж – Копенгаген 2:0 Спарта (Прага) – ПСВ Ейндховен 2:2 Група L Атлетік (Більбао) – Аустрія (Відень) 3:0 Насьонал - Вердер 2:3

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