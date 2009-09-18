Результати матчів Ліги Європи (групи G-L)
00:02, 18 вересня 2009Спорт
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Шахтар лідирує у своїй групі
Закінчилися матчі першого туру групового раунду Ліги Європи в групах G - L
Група G
Вільярреал – Левськи 1:0
Лаціо – Ред Булл (Зальцбург) 1:2
Група H Стяуа – Шериф 0:0
Фенербахче – Твенте 1:2
Група I
Бенфіка – БАТЕ 2:0
Евертон – АЕК (Афіни) 4:0
Група J Брюгге – Шахтар (Донецьк) 1:4
Партизан – Тулуза 2:3
Група K
Клуж – Копенгаген 2:0
Спарта (Прага) – ПСВ Ейндховен 2:2
Група L Атлетік (Більбао) – Аустрія (Відень) 3:0
Насьонал - Вердер 2:3
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