Віталій Кличко проведе до кінця року два поєдинки

Український боксер Віталій Клічко почав переговори про бій з американцем Кевіном Джонсоном, повідомляє Лента.ру з посиланням на BoxingNews24.com. Цей поєдинок планується провести в грудні 2009 року.

А найближчий бій Кличка-старшого відбудеться 26 вересня - український боксер зустрінеться на рингу з американцем Крісом Арреолою. У цьому бою Клічко захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада).

На відміну від Арреоли, якого вважають серйозним суперником для Кличка, 30-річний Джонсон не належить до сильних боксерів: він не програв жодного бою в своїй кар`єрі, але жодного разу не зустрічався з суперниками рівня Кличка.

Віталій Кличко провів на професійному рингу 39 поєдинків, в яких він отримав 37 перемог (з них 36 - нокаутом) і дві поразки.