Кубок УЕФА: результати матчів в групах A-D

Група "A"

“Рейнджерс” (Шотландія) - «Партизан» (Сербія) – 1:0

Осер (Франція) - «Ліворно» (Італія) – 0:1

Група "B" “Тоттенхем” (Англія ) - «Динамо» (Бухарест, Румунія) - 2:1

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) - «Бешикташ» (Туреччина) - 2:1

Група "C"

Брага (Португалія) - «Грассхопперс» (Швейцарія) - 2:0

«Севілья» (Іспанія) - Алкмаар (Голландія) – 1:2

Група "D" «Парма» (Італія) - «Осасуна» (Іспанія) – 0:3

«Херенвєєн» (Голландія) - «Ланс» (Франція) – 0:0

Цікаво, що з 18 голів, забитих у всіх матчах, тільки 4 були забиті в перших таймах (по два Осасуна і Тоттенхем). 12 команд ішли на перерву, так і не відкривши рахунок.