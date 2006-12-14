Роналдіньо - кращий футболіст світу?

Кращим футболістом світу 2006 року за версією ФІФА став атакуючий півзахисник іспанської "Барселони" і збірної Бразилії (Ronaldinho). Цю інформацію поширило іспанське спортивне видання Marca. Офіційно ім`я володаря "Діамантового м`яча" стане відоме 18 грудня на гала-вечері, який відбудеться в Цюріху.

Роналдіньо стане першим гравцем в історії, який здобуде звання кращого футболіста світу втретє поспіль, - раніше він одержував "Діамантовий м`яч" в 2004 і 2005 роках.

У боротьбі за звання кращого Роналдіньо випередив володаря "Золотого м`яча" нинішнього року, капітана збірної Італії Фабіо Каннаваро і кращого гравця ЧС-2006, колишнього капітана збірної Франції Зінеддіна Зідана. Як вдалося дізнатися іспанським журналістам, Каннаваро за підсумками голосування посів друге місце, а Зідан - третє.

AFP