Динамо поклало на лопатки чемпіона Росії (фоторепортаж)

Раніше "Динамо" тричі зустрічалося з російськими командами в єврокубках і тричі обігравало їх на своєму полі. На старті чергового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА біло-блакитним вдалося продовжити переможну серію, поклавши на лопатки дебютанта турніру казанський "Рубін", пише офіційний сайт УЄФА. На гол-красень з штрафного Алехандро Домінгеса українська команда відповіла точним ударом Айіли Юсуфа, результативною "гарматою" Жерсона Маграо і кинджальним уколом Олега Гусєва.

Уболівальники "Динамо" стали свідками двох абсолютно різних таймів, проте не падали духом, і удостоїлися високої оцінки тренера киян Валерія Газзаєва.

Фото Валерія Соловйова та Іолодимира Гонтаря /УНІАН