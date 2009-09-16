Динамо виграло матч Ліги чемпіонів
23:32, 16 вересня 2009Спорт
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Інтер і Барселона зіграли внічию
Закінчилися сьогоднішні матчі групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H
Група E.Ліон - Фіорентина 1:0 (П’яніч 76)
Ліверпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)
Група F.
Інтер - Барселона 0:0
Динамо - Рубін 3:1 (Домінгес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусєв 85)
Група G.Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)
Севілья - Уніря 2:0 (Фабіано 45, Рентао 70)
Група H.
Олімпіакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосідіс 79)
Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Едуардо 81)
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