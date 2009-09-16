Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

22:32, 16 вересня 2009
Спорт
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Популярний рахунок 1:0

Закінчився перший тайм в сьогоднішніх матчах групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H

Група E.

Ліон - Фіорентина 0:0

Ліверпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)

Група F.

Інтер - Барселона 0:0

Динамо - Рубін 0:1 (Домінгес 25)

Група G.

Штутгарт - Рейнджерс 1:0 (Погребняк 18)

Севілья - Уніря 1:0 (Фабіано 45)

Група H.

Олімпіакос - АЗ Алкмар 0:0

Стандард - Арсенал 2:1 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45)

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