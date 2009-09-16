Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів
22:32, 16 вересня 2009Спорт
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Популярний рахунок 1:0
Закінчився перший тайм в сьогоднішніх матчах групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H
Група E.
Ліон - Фіорентина 0:0
Ліверпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)
Група F. Інтер - Барселона 0:0
Динамо - Рубін 0:1 (Домінгес 25)
Група G.
Штутгарт - Рейнджерс 1:0 (Погребняк 18)
Севілья - Уніря 1:0 (Фабіано 45)
Група H. Олімпіакос - АЗ Алкмар 0:0
Стандард - Арсенал 2:1 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45)
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