«Динамо» - «Рубін»: на кого ставлять букмекери

На думку фахівців британської букмекерської контори William Hill, у «Динамо» є всі шанси перемогти чемпіона Росії 2008 року, пише Дело. Ставки на перемогу киян приймаються, як 1,91 до 1. на нічию – 3,25 до 1, на перемогу «Рубіна» - 4,20 до 1 (що менше коефіцієнт, то більша ймовірність події).

А ось українська букмекерська контора «Фаворит», після заборони в Україні грального бізнесу в травні 2009 року, приймає ставки тільки через Інтернет. Проте й українські букмекери віддають перевагу українцям. Ставки на перемогу гравців Валерія Газаєва – 1,80 до 1, на «Рубін» - 3,80 до 1, нічию оцінили в 3,50 до 1.

Проте загалом у «Динамо» немає шансів у Лізі Чемпіонів. На думку букмекерів ймовірність виходу столичного клубу з групи 12 до 1, тоді як у «Барселони» й «Інтера» шансів набагато більше - 8 до 15 і 15 до 8 відповідно.

Що ж до результатів турніру, то найімовірнішим переможцем букмекери Bwin бачать іспанський «Реал» - 4,30, на другому місці йде торішній тріумфатор Ліги, ще один представник Іспанії – «Барселона» - 5,00.

На матчі «Динамо» - «Рубін» очікується справжній аншлаг. Станом на ранок вівторка було реалізовано 90% усіх квитків. «Вже продано 12 тис. квитків», - повідомив директор департаменту «Динамо» з роботи з громадськістю Микола Несенюк. За його словами, зараз ще можна придбати найдорожчі квитки (усі квитки продавалися за ціною 100 – 500 грн.).

КАЛЕНДАР ІГОР ДИНАМО У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ:

1 тур. 16 вересня. «Динамо» - «Рубін», «Інтер» - «Барселона».

2 тур. 29 вересня. «Рубін» - «Інтер», «Барселона» - «Динамо».

3 тур. 20 жовтня. «Барселона» - «Рубін», «Інтер» - «Динамо» .

4 тур. 4 листопада. «Рубін» - «Барселона», «Динамо» - «Інтер».

5 тур. 24 листопада. «Рубін» – «Динамо», «Барселона» – «Інтер».

6 тур. 9 грудня. «Інтер» - «Рубін», «Динамо» - «Барселона».