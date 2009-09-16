УЄФА заборонила клубам витрачати більше, ніж вони заробляють

Виконавчий комітет УЄФА підтримав план президента Мішеля Платіні, що примушує футбольні клуби "жити по коштах". Починаючи з сезону-2012/13 клубам заборонено витрачати більше, ніж вони заробляють. Витрати на трансфери і зарплату гравців будуть обмежені. Про це повідомляє агентство Reuters.

Концепція "фінансової fair play" передбачає захист клубів від банкрутства. Раніше Платіні неодноразово казав, що зростання зарплат гравців ставить під загрозу фінансове становище багатьох команд.

Тепер клубам доведеться звітувати перед УЄФА. Клуби, чиї витрати перевищують доходи, виключатимуться з єврокубків.

Платіні наголосив, що його план одностайно підтримали клуби, які беруть участь в єврокубках.

Лента.ру