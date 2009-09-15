Офіційний одяг на Євро-2012 шитимуть поляки
Bytom S.A. виграла тендер UEFA
Польська фірма Bytom S.A. виграла тендер UEFA на проектування та пошиття офіційного одягу на Євро-2012, повідомили УНІАН в компанії.
Співрозмовник агентства не назвав суму контракту, пославшись на комерційну таємницю.
Він також не уточнив, коли фірма планує підписати контракт.
Згідно з офіційним повідомленням фірми, Bytom має розробити, пошити та доставити одяг для членів комісії та іншого персоналу UEFA, хостесс та офіційних асистентів.
У тендері, оголошеному у травні, брало участь більше десятка фірм з усієї Європи.
Довідка УНІАН. Bytom є однією із найстаріших фірм, що займаються пошиттям одягу.
Перша фабрика, яка входить в склад фірми, почала працювати в 1945 році.
З 1995 року акції Bytom котуються на Варшавській фондовій біржі.
Компанія продає свій одяг, крім Польщі, у Німеччині, Франції, Англії, США та Італії.