Український пілот задоволенний 16 місцем на ралі Дакар «Шовковий шлях»
Позашляховик Mitsubishi не підвів
Перший пілот команди «Оптима Лізинг Україна» Вадим НЕСТЕРЧУК задоволений результатом команди на ралі серії Дакар «Шовковий шлях», в якому вітчизняний екіпаж зайняв в класифікації позашляховиків 16-е місце.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі команди «Оптима Лізинг Україна», що брала участь в ралі серії Дакар «Шовковий шлях» 5-13 вересня. Ралі проходило територією Росії, Казахстану і Туркменістану. Загальний час, який знадобився нашим хлопцям для проходження спецділянок, 42 години 2 хвилини 55 секунд.
Як зазначив В.НЕСТЕРЧУК, «ми сприймали ралі «Шовковий шлях» як репетицію напередодні «Дакара-2010» і відпрацювали всі поставлені завдання – відтестували автомобіль і перевірили злагодженість команди. Повертаюся додому з відчуттям задоволення, тому що ралі показало нашу повну бойову готовність до «Дакара-2010». Позашляховик Mitsubishi не підвів - після невеликої профілактики і відновлювальних робіт відправлятимемо машину до Аргентини. Зараз наш бойовий автомобіль пливе Каспійським морем на поромі, який відправився вчора з Туркменбаші».
Розповідаючи про останній, дев`ятий етап ралі, В.НЕСТЕРЧУК сказав, що його команда пройшла спокійно, спецділянка становила всього 24 км. При цьому В.НЕСТЕРЧУК висловив жаль, що організатори відмінили ділянку, що проходить з Балканабада до Дарвази. (УНІАН: маршрут ралі було змінено 13 вересня, щоб учасників гонки могли привітати президенти Росії, Туркменії і Казахстану Дмитро МЕДВЕДЄВ, Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ.)