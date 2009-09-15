Український пілот задоволенний 16 місцем на ралі Дакар «Шовковий шлях»

Перший пілот команди «Оптима Лізинг Україна» Вадим НЕСТЕРЧУК задоволений результатом команди на ралі серії Дакар «Шовковий шлях», в якому вітчизняний екіпаж зайняв в класифікації позашляховиків 16-е місце.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі команди «Оптима Лізинг Україна», що брала участь в ралі серії Дакар «Шовковий шлях» 5-13 вересня. Ралі проходило територією Росії, Казахстану і Туркменістану. Загальний час, який знадобився нашим хлопцям для проходження спецділянок, 42 години 2 хвилини 55 секунд.

Як зазначив В.НЕСТЕРЧУК, «ми сприймали ралі «Шовковий шлях» як репетицію напередодні «Дакара-2010» і відпрацювали всі поставлені завдання – відтестували автомобіль і перевірили злагодженість команди. Повертаюся додому з відчуттям задоволення, тому що ралі показало нашу повну бойову готовність до «Дакара-2010». Позашляховик Mitsubishi не підвів - після невеликої профілактики і відновлювальних робіт відправлятимемо машину до Аргентини. Зараз наш бойовий автомобіль пливе Каспійським морем на поромі, який відправився вчора з Туркменбаші».

Розповідаючи про останній, дев`ятий етап ралі, В.НЕСТЕРЧУК сказав, що його команда пройшла спокійно, спецділянка становила всього 24 км. При цьому В.НЕСТЕРЧУК висловив жаль, що організатори відмінили ділянку, що проходить з Балканабада до Дарвази. (УНІАН: маршрут ралі було змінено 13 вересня, щоб учасників гонки могли привітати президенти Росії, Туркменії і Казахстану Дмитро МЕДВЕДЄВ, Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ.)