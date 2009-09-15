Збірна України з футболу стала чемпіоном Дефлімпійських ігор
14:37, 15 вересня 2009Спорт
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У фіналі перемогли росіян
Збірна України з футболу стала чемпіоном ХХІ літніх Дефлімпійських ігор, що завершуються у Тайпеї, повідомляє Чемпіон.
У фінальному поєдинку українці з рахунком 3:2 перемогли команду Росії. Авторами забитих голів стали - Рій Володимир, Букін Макар, Соловей Віталій.
Ця медаль стала 20-тою золотою для української команди.
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