Збірна України з футболу стала чемпіоном Дефлімпійських ігор

У фіналі перемогли росіян

Збірна України з футболу стала чемпіоном ХХІ літніх Дефлімпійських ігор, що завершуються у Тайпеї, повідомляє Чемпіон. У фінальному поєдинку українці з рахунком 3:2 перемогли команду Росії. Авторами забитих голів стали - Рій Володимир, Букін Макар, Соловей Віталій. Ця медаль стала 20-тою золотою для української команди.

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