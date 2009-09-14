Українці стали чемпіонами світу у морській Формулі-1 (фото)

Учора команда "Український дух" на катері Seagull ("Чайка") вперше стала чемпіоном світу серед швидкісних катерів Powerboat P1 в класі SuperSport. Powerboat P1 – гонки суперчовнів на кільцевій дистанції у відкритому морі вважається аналогом Формули-1 на воді, пише Коммерсант-Украина.

Екіпаж української "Чайки" складається з трьох чоловіків: мальтійський пілот Аарон Кьянтар, італійський механік Анджело Тедескі і навігатор Віктор Шемчук.

На завершальному етапі Гран-прі Сицилії, що проходив 11-13 вересня в акваторії Іонічного моря в Сіракузах, в першому заїзді (9 кругів) "Чайка" зайняла третє місце, а в недільній гонці (14 кругів) фінішувала другою. У загальному заліку це дозволило зайняти друге місце на Гран-прі і обійти головного переслідувача – італійську Baia Attolini. За підсумками п`яти етапів Seagull виграла чемпіонат світу.

"Ми довели, що принаймні у водно-моторному спорті з Україною доводиться рахуватися", - сказав після гонки пан Шемчук.

Фото УНІАН