Двох українських спортсменів арештували у Франції

Французька поліція арештувала двох українських велогонщиків, які брали участь у складі національної команди у велобагатоденці Тур де Авенір.

Спортсменам, імена яких не розголошуються, висунуте обвинувачення у зберіганні фармацевтичного препарату "Актовегін", який заборонений на території Франції, але не входить до групи заборонених препаратів за списком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Українська команда (Артем Топчанюк, Єгор Дементьєв, Юрій Огарков, Олександр Григоренко, Михайло Кононенко та Дмитро Чужда) була змушена знятися зі змагань, повідомляє Cyclingnews.com.

Раніше за цей же препарат, який сприяє загоєнню травм, був затриманий фармацевт української команди і батько одного із двох арештованих.

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