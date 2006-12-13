Кубок УЕФА: результати матчів у групах Е-Н

23:41, 13 грудня 2006
Спорт
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21 гол, три нічиїх

Група "Е"

«Фейєноорд» (Нідерланди) - «Вісла» (Польща): 3:1

«Блекберн» (Англія) - «Нансі» (Франція) - : 1:0.

Група "F"

«Еспаньол» (Іспанія) - «Аустрія» (Австрія): 1:0

«Зульте-Варегем» (Бельгія) - «Аякс» (Голландія) - : 0:3

Група "G"

ПСЖ (Франція) - «Панатінаїкос» (Греція): 4:0

«Хапоель ТА» (Ізраїль) - «Млада Болеслав» (Чехія) – : 1:1

Група "Н"

«Палермо» (Італія) - «Сельта» (Іспанія) – : 1:1

«Фенербахче» (Туреччина) - «Айнтрахт» (Німеччина): 2:2

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