Яценюк узяв участь в автоперегонах

Український екіпаж у складі Олександра САЛЮКА-молодшого і Адріана АФТАНАЗІВА на автомобілі Mitsubishi Lancer Evolution став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally 2009, яке є етапом Кубка Європи з авторалі, 5-м етапом Чемпіонату України з ралі і Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційні результати перегонів оголосив голова організаційного комітету Prime Yalta Rally 2009, Президент Федерації автомобільного спорту України Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Друге місце завоювали також українські гонщики Юрій ШАПОВАЛОВ і Кирило НЕСВІТ (Mitsubishi Lancer Evolution), а бронзу – українсько-турецький екіпаж у складі Антона КУЗЬМЕНКА і Ейтана ХАЛФОНА (Subaru Impreza).

Як зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО, «перегони відбулися, відбулися сильно, 5-е ралі відбулося… оцінку дадуть міжнародні комісари... такої кількості глядачів ми ще не бачили».

При цьому він додав, що під час Prime Yalta Rally 2009 погода сприяла проведенню змагань.

За його словами, з 60 екіпажів до фінішу дійшли тільки 22 екіпажі.

Також Є.ЧЕРВОНЕНКО зауважив, що в перегонах у неділю взяв участь лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«У нас немає політики на ралі, ми запрошували всіх кандидатів у президенти, а прийняв наше запрошення тільки Арсеній Петрович... і в екіпажі з гонщиком О.САЛЮКОМ-старшим, А.ЯЦЕНЮК взяв участь як штурман... Арсеній Петрович склав сьогодні іспит, тим паче, що штурману завжди важче ніж гонщику», - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня з Набережної Ялти вже в п`яте стартувало авторалі Prime Yalta Rally 2009.

Ралі проходило в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі, селищ Соколине, Орлине і Обвальне.

Загальна дистанція перегонів становила близько 600 км звивистих доріг гірського Криму з асфальтовим покриттям, з яких понад 230 км становили спеціальні ділянки, яким дано високу оцінку фахівцями Міжнародної автомобільної федерації.

У змаганнях брали участь 60 екіпажів професійних гонщиків з Туреччини, Італії, Росії, Литви, Латвії, Румунії, Болгарії, Білорусі, Грузії, України та ін.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект «Червоненко Racing» та ін.

Довідка УНІАН. Вперше Yalta Rally відбулося в 2005 році. Вже тоді в 2005-му організатори Yalta Rally поставили перед собою мету привести до України Кубок Європи з ралі.

Задіявши на проведення перегонів кращі спортивні і рекламні сили, організатори добилися того, що в 2006 році трасі було присвоєно статус етапу Кубка Європи з одним із високих коефіцієнтів у класифікації Міжнародної автомобільної федерації, при цьому без дворічного випробувального терміну.

У вересні 2006 року на церемонії відкриття Yalta Rally 2006 був присутній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Prime Yalta Rally 2007 стало самою очікуваною подією в автоспортивному сезоні країни. У перегонах взяла участь рекордна для такого роду змагань кількість екіпажів з різних країн Європи – 78 команд.

У 2008 році в змаганнях брали участь 63 екіпажі професійних гонщиків з 12 країн. Почесним гостем ралі став чотирикратний чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН.