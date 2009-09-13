Тимошенко привітала боксера Василя Ломаченка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українця Василя ЛОМАЧЕНКА з перемогою на Чемпіонаті світу з боксу у ваговій категорії до 57 кг, повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

«Я знаю, що золота медаль чемпіона світу була Вашою мрією. Я щиро радію, що такі амбітні мрії збуваються. Ви довго йшли до Вашої мети, наполегливо тренуючись. І в підсумку можете гордитися тим, що принесли Україні першу в історії золоту медаль на Чемпіонатах світу з боксу! На мій погляд, символічним є те, що Ви, Василю, завоювали цю золоту медаль в день, коли Україна відзначає День фізичної культури і спорту. Я завжди вірила, що країна, яка виховала братів КЛИЧКІВ, ще не раз гучно заявить про себе на боксерському рингу. Спасибі Вам за фантастичні поєдинки. Так тримати!»», - наголошується у тексті привітання.