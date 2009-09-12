Результати 1/8 Кубка України з футболу

У чвертьфіналі 7 клубів прем`єр-ліги

Закінчилися матчі 1/8 Кубка України з футболу Єдність - Шахтар 1:3 (Наконечний 55 - Ракицький 44, Кравченко 50, Гладкий 84) Таврія – Іллічівець 4:2 (Ковпак 43, Платон 50, 79, Гігіадзе 58 пен. - Касян 62, Ліма 84) Волинь - Кривбас 2:1 (Майкон 6, Піщур 83 пен. - Бартулович 67 пен.) Сталь - Оболонь 0:3 (Онисько 5, Куценко 27, Мірошниченко 90+1) Фенікс-Іллічівець - Дніпро 1:2 (Бобух 10 - Гоменюк 28, Селезньов 86 пен.) Металург Д - Карпати 2:1 (Фабіньо 18, Димитров 23 пен. - Батисту 87) Кримтеплиця - Металург З 1:2 (Кучеренко 90+2, Алозіє 73, Полевий 79) Металіст - Динамо 0:1 (Зозуля 17). До чвертьфіналу виходять команди, позначені темним.

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