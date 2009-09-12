Результати 5-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі врятував свою безпрограшну серію

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру англійської Прем`єр-ліги Манчестер Сіті - Арсенал 4:2 (Алмунія 20 автогол, Белламі 75, Адебайор 80, Райт-Філіпс 84 - ван Персі 63, Росіцьки 88) Віган - Вест Хем 1:0 (Родальєга 55) Сток Сіті - Челсі 1:2 (Файє 32 - Дрогба 48, Малуда 90+4) Портсмут - Болтон 2:3 (Кабул 25, Боатенг 63 - Коен 13, Тейлор 41 пен., Кахілл 89) Блекберн - Вулверхемптон 3:1 (Діуф 19, Робертс 56, Данн 64 - Майєрхофер 88) Сандерленд - Халл Сіті 4:1 (Бент 13 пен., Рід 49, Бент 66, Зайятте 75 автогол - Зайятте 44) Ліверпуль - Бернлі 4:0 (Бенаюн 26, 62, 82 - Куйт 42) Тоттенхем - МЮ 1:2 (Дефо 1 - Гіггз 25, Андерсон 41). Матч триває. Завтра тур завершать матчі Бірмінгем - Астон Вілла, Фулхем - Евертон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter