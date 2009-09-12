Президент і прем’єр привітали спортсменів і тренерів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали спортсменів, тренерів, ветеранів та прихильників фізкультурно-спортивного руху з Днем фізичної культури і спорту.

В.ЮЩЕНКО у своєму привітанні особливе слово подяки висловив тренерам, які “присвятили себе вихованню молоді, і спортсменам, які примножують славу України на національних і міжнародних змаганнях”.

“Ваша невтомна щоденна праця, мужність і воля, ваші перемоги надихають підростаюче покоління займатися спортом, гартувати тіло й дух, вести здоровий спосіб життя”, - зауважив Президент у привітанні, опублікованому на його офіційному сайті.

Він побажав спортсменам і тренерам здоров`я, щастя, благополуччя та нових звершень в ім`я України.

Ю.ТИМОШЕНКО у своєму привітанні зазначила, що спортивні досягнення наших спортсменів давно стали справжньою візитною карткою України.

За її словами, весь світ знає імена Лариси ЛАТИНІНОЇ, Бориса ШАХЛІНА, Валерія БОРЗОВА, Сергія БУБКИ, Лілії ПОДКОПАЄВОЇ, Яни КЛОЧКОВОЇ, Андрія ШЕВЧЕНКА, братів Віталія та Володимира КЛИЧКІВ, Анни БЕЗСОНОВОЇ – список можна продовжувати далі, і він займе не одну сторінку. “Це все – імена слави нашої держави, а крім того – взірці здоров’я, успішності, патріотизму”, - зазначила вона.

Прем’єр зауважила, що хоче, аби фізична культура і спорт стали обов’язковою частиною життя кожної української родини. Зі свого боку вона пообіцяла докласти максимум зусиль для створення для цього належних умов: сучасних стадіонів і спортивних залів для професіоналів, обладнаних майданчиків для любителів, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл для дітей.

Привітання Ю.ТИМОШЕНКО розміщене на Урядовому порталі.