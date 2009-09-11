На вершині Ельбрусу встановлено прапор Черкас
19:33, 11 вересня 2009Спорт
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Команда альпіністів провела сходження
Група черкаських альпіністів встановила прапор міста Черкаси на вершині Ельбрусу - найвищій точці Європи (5642 м над рівнем моря).
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, сходження здійснювала команда у складі шести представників Черкаської міської федерації альпінізму та скелелазіння.
Раніше команда альпіністів із Черкас підкорила пік Брно (4112 м), пік Укю (4223 м), пік Семеновського (4156 м), пік Дихніауш-Баши (4193 м) та пік Селли (4349 м) Кавказьких гір.
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