На вершині Ельбрусу встановлено прапор Черкас

Команда альпіністів провела сходження

Група черкаських альпіністів встановила прапор міста Черкаси на вершині Ельбрусу - найвищій точці Європи (5642 м над рівнем моря). Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, сходження здійснювала команда у складі шести представників Черкаської міської федерації альпінізму та скелелазіння. Раніше команда альпіністів із Черкас підкорила пік Брно (4112 м), пік Укю (4223 м), пік Семеновського (4156 м), пік Дихніауш-Баши (4193 м) та пік Селли (4349 м) Кавказьких гір.

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