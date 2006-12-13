Прес-конференція з приводу проведення хокейного турніру «Союз-Віктан Євро Хокей Челендж»

16:25, 13 грудня 2006
Спорт
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Прес-конференція з приводу Міжнародного хокейного турніру «Союз-Віктан Євро Хокей Челендж»  відбудеться 14 грудня  у Палаці Спорту  о 13 годині.

Учасники прес-конференції: Президент ФХУ  - Брезвін Анатолій Іванович,  Генеральний менеджер – Фадєєв Василій Митрофанович, Головний тренер національної збірної – Сеуканд Олександр,  Завальнюк В’ячеслав  провідний  гравець збірної України, директор з маркеттнгу  групи компаній  «Союз-Віктан» Олександр Сопіт.

15-17 грудня 2006 року у Палаці Спорту відбудеться київський етап  Міжнародного хокейного турніру “ Союз-Віктан Євро Хокей Челендж ”.  Це яскравий, видовищний захід, який проводиться раз на рік за  участі команд світового рівня і який збирає на трибунах фанів та прихильників спорту.

В цьому турнірі будуть брати участь збірні команди України, Польщі, Казахстану та Румунії.

Турнір  відбудеться за підтримки компанії “Союз-Віктан» Генерального партнера Федерації хокею України. Генеральним партнером заходу виступає компанія «UMC»

Акредитація: Тетяна Лугова  (044) 501-14-39, 501-50-39

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