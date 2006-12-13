Прес-конференція з приводу проведення хокейного турніру «Союз-Віктан Євро Хокей Челендж»

Прес-конференція з приводу Міжнародного хокейного турніру «Союз-Віктан Євро Хокей Челендж» відбудеться 14 грудня у Палаці Спорту о 13 годині.

Учасники прес-конференції: Президент ФХУ - Брезвін Анатолій Іванович, Генеральний менеджер – Фадєєв Василій Митрофанович, Головний тренер національної збірної – Сеуканд Олександр, Завальнюк В’ячеслав провідний гравець збірної України, директор з маркеттнгу групи компаній «Союз-Віктан» Олександр Сопіт.

15-17 грудня 2006 року у Палаці Спорту відбудеться київський етап Міжнародного хокейного турніру “ Союз-Віктан Євро Хокей Челендж ”. Це яскравий, видовищний захід, який проводиться раз на рік за участі команд світового рівня і який збирає на трибунах фанів та прихильників спорту.

В цьому турнірі будуть брати участь збірні команди України, Польщі, Казахстану та Румунії.

Турнір відбудеться за підтримки компанії “Союз-Віктан» Генерального партнера Федерації хокею України. Генеральним партнером заходу виступає компанія «UMC»

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