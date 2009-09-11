Українські дефлімпійці здобули ще дві золоті медалі

Українські спортсмени-дефлімпійці сьогодні вибороли 2 золотих медалі на ХХІ літніх Дефлімпійських іграх у Тайвані. У загальному заліку наша команда міцно утримує ІІ місце.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ), сьогодні золоті нагороди вибороли дзюдоїст Дмитро ШЕРЕТОВ і борець греко-римського стилю Сергій МІНЧЕНКО (вагова категорія 96-120 кг).

Крім того, українці сьогодні вдало виступали в ігрових видах спорту. Зокрема, баскетболістки “розтрощили” команду Китаю з рахунком 47:75, а чоловіки-футболісти у чвертьфіналі переграли команду Ірану – 1:0 і 12 вересня у півфіналі зіграють із французами.

Також наші волейболістки перемогли команду Білорусі з рахунком 3:1, а чоловіки у цьому ж виді спорту – команду Фіджі – 3:0. Перемогами над суперниками відзначилися й обидві команди пляжних волейболістів – Україна-1 і Україна-2.

Таким чином, після п’ятого дня змагань в українців 33 нагороди: 8 золотих, 10 срібних та 15 бронзових. Вони поступаються лише росіянам, в активі яких 50 нагород:15 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. Команда господарів Ігор – Тайваню – поступилася третім місцем Кореї (20 нагород: 8 золота, 9 срібла та 3 бронзи).

*** У Дефлімпійських іграх беруть участь спортсмени із вадами слуху.