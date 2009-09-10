Тимошенко привітала українських дефлімпійців з перемогами

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українських чемпіонів та призерів XXI літніх Дефлімпійських ігор у Тайпеї.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів. Вітання розміщене на Урядовому порталі.

Так, Ю.ТИМОШЕНКО привітала Ганну ЛИТВИНЕНКО зі здобуттям золотої медалі з плавання та встановленням світового і дефлімпійського рекорду, а також Юлію ШАПОВАЛ із завоюванням золотої медалі з легкої атлетики та встановленням дефлімпійського рекорду на Іграх у Тайпеї. „Ми сповнені гордістю, що в Україні є такі цілеспрямовані люди, як ви, що впевнено йдуть до перемоги”, - зазначила глава уряду в телеграмі.

Прем’єр також висловила подяку за здобуття золотих медалей зі спортивного орієнтування Тетяні БІДІ, з вільної боротьби Сергію МІНЧЕНКУ та з дзюдо Дмитру ШЕРЕТОВУ. „Ви піднялися на найвищу сходинку дефлімпійського п’єдесталу... Радію разом з вами і пишаюся тим, що на вашу честь пролунав Гімн України та піднявся Державний Прапор України”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду висловила найщиріші вітання срібним призерам Дефлімпійських ігор: Яні МЕЛЬНИК (спортивне орієнтування); Володимиру НАТАЛЬЧУКУ, Андрію ЗУРГАЛІДЗЕ, Олександру РИБКІНУ, Олексію ВИСОЦЬКОМУ (плавання); Геннадію ЗАКЛАДНОМУ, Андрію ГНАТЮКУ, Дмитру КОКОШІ (настільний теніс). „Ваша цілеспрямованість, витримка та сила духу – приклад для молодого покоління”, - підкреслила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО також привітала із завоюванням бронзових нагород з легкої атлетики – Наталію УРСУЛЕНКО, Вікторію ГОЛУБ, Сергія МАЗУРА; зі спортивного орієнтування – Марину ЧЕХУНОВУ; з тхеквондо – Олексія СЕДОВА; з настільного тенісу – Юлію ХОДЬКО, Марію ВАСИЛЬЄВУ, Олену ПАВЛЮКОВУ; з плавання на водних доріжках – Наталію КОРНІЄНКО; з плавання – Володимира НАТАЛЬЧУКА.

„Дякую вам за те, що ви подарували українським уболівальникам щасливі хвилини радості та примножили славу рідної Батьківщини... Ви досягли успіху і довели всьому світові, що українська земля багата мужніми людьми та славними спортивними традиціями”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО у вітальних телеграмах на адресу переможців.