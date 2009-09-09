Безрезультатно закінчився матч у Мінську

21:46, 09 вересня 2009
Спорт
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Закінчився матч у групі 6 відбірного раунду Чемпіонату світу - 2010 між збірними Білорусі та України.

Білорусь - Україна 0:0.

Збірна Білорусі повністю скувала атакуючі дії української команди і, створюючи моменти біля воріт суперника, володіла невеликою, але впевненою перевагою впродовж всієї гри.

Нагадаємо, сьогодні в групі 6 грають Андорра - Казахстан і Англія - Хорватія.

У групі лідирує Англія - 21 очко після сімох ігор, Хорватія 17 (8), Україна 15 (8), Білорусь 10 (8), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (8).

 

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