Безрезультатно закінчився матч у Мінську
21:46, 09 вересня 2009Спорт
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Закінчився матч у групі 6 відбірного раунду Чемпіонату світу - 2010 між збірними Білорусі та України.
Білорусь - Україна 0:0.
Збірна Білорусі повністю скувала атакуючі дії української команди і, створюючи моменти біля воріт суперника, володіла невеликою, але впевненою перевагою впродовж всієї гри.
Нагадаємо, сьогодні в групі 6 грають Андорра - Казахстан і Англія - Хорватія.
У групі лідирує Англія - 21 очко після сімох ігор, Хорватія 17 (8), Україна 15 (8), Білорусь 10 (8), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (8).
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