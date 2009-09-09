"Сала ў печ!" (плакат)

Білоруські уболівальники готуються до відбіркового матчу Чемпіонату світу 2010 року Білорусь - Україна. Каси стадіону Динамо прикрашали барвисті плакати з намальованою смаженою свинею на багатті та написом: "Сала ў печ!". Їх клеять шанувальники білоруської збірної, повідомляє "Комсомольская правда в Беларуси".

"Ми вже втомилися зривати ці плакати", - розповів директор УП Динамо-спорт Володимир Вільчинський.

При цьому, на ранок вівторка було продано лише 770 квитків.

В середу, 9 вересня, в 20:00 по Києву збірна України почне черговий матч у рамках відбору до ЧМ-2010. Суперником команди Михайличенка стане збірна Білорусі.