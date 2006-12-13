Ймовірність бою Кличко – Маскаєв – 99%

Представники чемпіонів світу в суперважкій вазі за версіями IBF і WBC Володимира Кличка і Олега Маскаєва заявили кореспондентові Газети.ру, що сторони приступили до переговорів по організації об`єднувального поєдинку між боксерами.

Після успішного захисту титулу чемпіона світу за версією WBC Олегом Маскаєвим в поєдинку проти Пітера Охелло команда Володимира Кличка вступила в переговори з російським супертяжем, з тим щоб наступний бій боксери провели один проти одного. Про це кореспондентові «Газети.Ru» повідомили представники боксерів. З боку Владимира Клічко це прес-аташе Юрій Нестеренко, з боку Олега Маскаєва – менеджер Володимир Хрюнов.

Представник Маскаєва повідомив, що його клієнт не зацікавлений в проведенні поєдинку проти переможця пари Семюель Пітер – Джеймс Тоуні. Найсильніший в цьому протистоянні повинен стати обов`язковим претендентом на титул чемпіона за версією WBC. Маскаєв твердо має намір вийти на ринг саме проти Кличка-молодшого.

Прес-аташе українського боксера Юрій Нестеренко в бесіді з кореспондентом «Газети.Ru» заявив, що бій Кличко – Маскаєв неминучий.

«Вірогідність того, що Володимир і Олег зійдуться на рингу, – 99 відсотків з 100. У цьому зацікавлені обидві сторони, головне – переконати керівництво відповідно WBC і IBF в необхідності цього бою. До того ж ми запропонували добрий гонорар Маскаєву», – підвів підсумок представник чемпіона за версією IBF.

Як стало відомо «Газеті.Ru» з достовірних джерел, команда Володимира Кличка запропонувала за поєдинок проти українця гонорар порядку $ 3 млн. Тим часом, як повідомили «Газету.Ru» у K2 Promotion (промоутерська компанія братів Кличко), вже зараз зацікавленість в правах на телетрансляцію можливого поєдинку Кличко – Маскаєв проявив американський кабельний телеканал НВО. Проте американці ставлять умову, що дане дійство пройде у США.

Можливо, це і до кращого. Відвідувач бою Маскаєв – Охелло колишній чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю розкритикував організаційну частину поєдинку. «У мене подвійні відчуття. З одного боку, я дуже радий за Олега Маскаєва і його перемогу. Адже відстоювати титул чемпіона світу в Росії – серйозне випробування. З іншого боку, я чекав на більш видовищну програму, яка могла б завести публіку, додати всім емоцій. А загальне враження від організації турніру... Знаєте, я не побачив самого шоу. Напевно, я вже звик до певної планки, нижче за яку боксерське шоу просто не може бути. А російським промоутерам потрібно ще багато чому вчитися, багато чого удосконалювати», – сказав Цзю агентству спортивної інформації «Весь спорт».

Але повернемося до можливого бою між Маскаєвим і Кличком. Цікавий факт: на зорі своєї боксерської кар`єри Олег Маскаєв вже зустрічався з Кличком. Правда, із старшим братом Володимира – Віталієм.

Було це в 1991 році в Ташкенті під час чемпіонату Збройних сил СРСР.

Тоді переконливу перемогу в першому раунді отримав Маскаєв, який тричі посилав суперника на поміст рингу.