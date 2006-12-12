Поради Шумахера коштують 6 мільйонів

Німецький автогонщик Міхаель Шумахер, який у жовтні цього року закінчив спортивну кар`єру, наступного сезону заробить шість мільйонів доларів на посаді консультанта виконавчого директора Ferrari, повідомляє DailyF1News.

Минулого сезону, завдяки тютюновій компанії Philip Morris, семиразовий чемпіон світу з "Формули-1" заробив 50 мільйонів доларів. Раніше повідомлялося, що таку ж заробітну плату одержуватиме наступник Шумахера у статусі бойового пілота Ferrari Кімі Райкконен, але платня фінна буде вдвічі меншою - 25 мільйонів доларів.

Цікаво, що Шумахер одержить свої шість мільйонів за те, що іноді даватиме поради Жанові Тодту і коли-не-коли тестуватиме нові боліди. Проте сам німець стверджує, що наступного року має намір як слід відпочити після 30 років, проведених в автоспорті.

Хоча заробітна плата Кімі Райкконена буде вдвічі меншою від очікуваного, він стане найдорожчим пілотом королівських перегонів. Друге місце щодо заробітків посяде дворазовий чемпіон світу Ферандо Алонсо з команди McLaren, платня якого в 2007 році становитиме 20 мільйонів доларів.

Лента.ру