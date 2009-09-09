На ралі "Шовковий шлях" постраждав російський екіпаж

8 вересня на ралі серії Дакар «Шовковий шлях» учасники проїхали складну і найбільш тривалу спеціальну ділянку - 581 км від Уральська до Бейнеу.

На жаль, на цій складній ділянці постраждав екіпаж росіянина Андрія БІРЮКОВА, повідомили УНІАН у прес-службі української команди «Оптима Лізинг Україна».

Позашляховик Mitsubishi Pajero перекинувся на дах після проходження першого контрольного пункту на спецділянці СУ-3. Пілот А.БІРЮКОВ одержав кілька важких переломів у тазу і травму пахової зони, а штурман, білорус Дмитро КНИГА - перелом ключиці. Обох спортсменів евакуйовано з траси гелікоптерами медичної служби ралі.

Як і попереджали організатори, це була найдовша спеціальна ділянка - 581 км. При цьому загальний пробіг учасників склав 830 км. Перша бойова машина стартувала з бівуаку в Уральську о 04.30. Всю ніч каравани з вантажівок і джипів підтримки виїжджали з табору убік Бейнеу, щоб встигнути підготувати табір для учасників, які фінішували першими.

Як сказав пілот команди «Оптима Лізинг Україна» Вадим НЕСТЕРЧУК, «спеціальна ділянка складалася зі складної мережі ґрунтових доріг. Пейзажі стали більш пустельними - третина ділянки припадало на тверду глину з дрібним піском. Сильний пил погіршував видимість і навігацію. Близько 15% ділянки припало на дороги значної в`язкості». За словами спортсмена, «цього дня ми зустріли перші дюни заввишки 3-5 метрів. Щоправда, особливо розглядати їх не було можливості. Незважаючи на складнощі ділянки, пройшли день гідно, без особливих пошкоджень».

Як відзначили у прес-службі, краса навколишніх пейзажів схвилювала навіть бувалих учасників Дакара. Самотні колодязі і розвалини стародавніх поселень, пісочні дюни, відсутність будь-яких орієнтирів і міражі озер на горизонті – таким побачили цю спеціальну ділянку гонщики.

Головною сенсацією 8 вересня є перемога екіпажа Фірдауса КАБІРОВА у змаганні вантажівок. Пройшовши 582 км спецділянки за 5 годин 54 хвилини 07 секунд, Ф.КАБІРОВ випередив позавчорашнього лідера Володимира ЧАГІНА на 10 хвилин 02 секунди. За словами Ф.КАБІРОВА, він не чекав, що траса буде одночасно такою швидкісною і складною щодо навігації. Він радий перемозі і з полегшенням зітхнув на фінішній позначці.

Третє місце у змаганнях вантажівок виборов у конкурентів молодший представник легендарної дакарівської родини - Геральд де РОУ (Gerald De Rooy), на автомобілі IVECO. Проїхавши спецділянку за 6 годин 28 хвилин 07 секунд, він відстав від Ф.КАБІРОВА на 34 хвилини.

Результати класифікації вантажівок після 4-х етапів мають такий вигляд:

1 місце - Володимир ЧАГІН, КамАЗ Майстер. Загальний час: 9 годин 52 хвилини 15 секунд;

2 місце - екіпаж Фірдауса КАБІРОВА, КамАЗ Майстер. Загальний час: 9 годин 54 хвилини 48 секунд;

3 місце – Р. де РОУ. Загальний час 10 годин 01 хвилина 40 секунд.

Ф.КАБІРОВА і В.ЧАГІНА розділяє всього 2 хвилини 33 секунди, тому увагу буде приковано сьогодні саме до цих хлопців з команди КамАЗ Майстер.

У гонці позашляховиків переможцем дня став легендарний іспанець Карлос САЙНЦ (Karlos Sainz), що проїхав 581 км за 5 годин 13 хвилин 05 секунд Компанію йому склали партнери по команді - Марк МІЛЛЕР (Mark Miller) (5 годин 13 хвилин 25 секунд) і Насер Ал АТТІЯ (Nasser Al Attiyah) (5 годин 14 хвилин 58 секунд). За наслідками проходження цієї спецділянки в абсолютному заліку Ф.КАБІРОВ на КамАЗі йде п`ятим, одразу ж за німецькою трійкою: К.САЙНЦ, М.МІЛЛЕР, Н. Ал АТТІЯ (всі на позашляховиках Touаreg).

Класифікація позашляховиків за результатами 4-х етапів має такий вигляд:

1 місце - Н. Ал АТТІЯ, загальний час 8 годин 32 хвилини;

2 місце – К.Сайнц, 8 годин 34 хвилини 03 секунди;

3 місце – М.Міллер, загальний час за 4 етапи – 8 годин 40 хвилин 33 секунди.

Український екіпаж В.НЕСТЕРЧУК і Валерій СУББОТА благополучно фінішував 8 вересня 37-м. Автомобіль команди дійшов до фінішу без пошкоджень. Гонщики переповнені оптимізму і готові битися за кращий час сьогодні, незважаючи на загальний сумний настрій серед гонщиків після трагедії на ралі серії Дакар «Шовковий шлях», зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, ралі серії Дакар «Шовковий шлях» проходить з 5 до 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором поза шляхового марафону «Дакар».

Команду «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, що бере участь в ралі Дакара, створено у травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон - Дакар 2008».