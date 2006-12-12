Київське ”Динамо” продає половину складу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав футболістів, які виставлені на трансфер. Шукати собі інші команди будуть форвард Маріс Верпаковскіс (Латвія), захисники Горан Гавранчич (Сербія) і Крістіан Ірімія (Румунія), півзахисники Георгій Пєєв (Болгарія) і Ігор Петкович (Сербія).

Воротареві Віталію Реві (Україна) і захиснику Юрієві Дмітруліну (Україна) наданий статус вільних агентів. Ці футболісти можуть перейти в будь-яку іншу команду безкоштовно. Гавранчича і Верпаковскіса оцінили в три мільйони доларів кожного.

Суркіс оголосив також про те, що головний тренер команди Анатолій Дем`яненко залишається на своєму посту, незважаючи на невдалий виступ у Лізі чемпіонів, пише у вівторок видання "Сегодня". Динамівці в шести матчах групового етапу набрали тільки два очки, зайняли останнє місце в групі і не потрапили до весняної стадії єврокубків.

"Якби ми не потрапили в Лігу чемпіонів, зараз про тренера Дем`яненка вже не говорили б. Це було обумовлено як головне завдання. Він з цим завданням впорався, але за рік роботи у Дем`яненка не залишилося жодної волосини, яка б не посивіла. Треба бачити, як він переживає і мучиться, коли у нього не виходить. Тому я його підтримую і підтримуватиму", - сказав Суркіс.

За словами президента, будь-який тренер припускається помилок, тому застрахуватися від цього неможливо. Суркіс сказав, що замінити Дем`яненка міг би тільки Олег Блохін, але тоді виникне конфлікт інтересів, оскільки Блохін тренує збірну України.

Лента.ру