Берлусконі закрив тему повернення Шевченка в ”Мілан”

Президент "Мілана" Сильвіо Берлусконі спростував можливість переходу в команду українського форварда Андрія Шевченка, який виступає у "Челсі". Господар "Мілана" закликав закрити цю тему, хоча ще тиждень тому говорив про те, що він хотів би бачити Шевченка у лавах своєї команди, повідомляє АР.

Андрій Шевченко провів у складі "Мілана" сім сезонів, зіграв 296 матчів і забив 173 голи. Перед початком ЧС-2006 у Німеччині він перейшов до "Челсі" за 59 мільйонів доларів, проте у складі лондонського клубу в нинішньому сезоні забив тільки шість м`ячів у всіх турнірах.

Берлусконі підкреслив, що задоволений тим складом, який зараз є у "Мілана". За його словами, головний тренер команди Карло Анчелотті має великий кредит довіри, незважаючи на те, що в останніх семи матчах "россонері" здобули лише одну перемогу.

"У "Мілана" відмінна команда. Але що поробиш, якщо нас підкосили травми?", - пояснив причини невдач президент клубу. Наразі в лазареті одного з найбільш титулованих клубів Європи знаходяться вісім футболістів, зокрема провідний воротар Діда, ключовий захисник Алессандро Неста і ключовий півзахисник Кака.

Лента.ру